Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи в Донецьку 28 липня?

Близько 23:00 28 липня російські пропагандисти почали повідомляти про "атаку дронів" в окупованому Донецьку. Також писали, що начебто працює "Пе-Ве-О".

Вибухи в окупованому Донецьку: дивіться відео

Уже незабаром з'явилася інформація, що Донецьк і Макіївка частково знеструмлені. Тим часом у мережі активно поширюють відео. На оприлюднених кадрах чутно вибухи.

Вибухи в Донецьку 28 липня: дивіться відео

Частина міста знеструмлена, лунають вибухи: дивіться відео

Станом на 00:30 29 липня окупанти продовжують скаржитися на дрони. Різні джерела писали, що в небі "десятки БпЛА".

Момент вибуху: дивіться відео

У мережі пишуть, що під атакою, можливо, залізничний вокзал і підстанції.

Вибухова ніч в окупованому Донецьку: дивіться відео

Зауважимо, що саме зараз відбувається в окупованому Донецьку, – достеменно невідомо. Україна не коментувала інформацію.