Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.
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Як у ЦПД відреагували на вибухи в Донецьку 29 липня?
Лейтенант Андрій Коваленко прокоментував вибухи в окупованому Донецьку.
Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході,
– наголосив керівник ЦПД.
Зауважимо, що в ніч на 29 липня російські загарбники скаржилися на "атаку дронів" в окупованому Донецьку. У мережі писали, що частина міста знеструмлена.
Згодом російські пропагандисти повідомили, що без світла нібито "понад 150 тисяч мешканців" псевдореспубліки. Також писали про пошкодження підстанції.
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Вибухи в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня: дивіться відео