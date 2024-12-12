Об этом в комментарии 24 Канала рассказала заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис. По ее словам, анонимные сообщения о заминировании начали поступать с 9:00.

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Проверено 75% "заминированных" объектов

В частности, письма о заминировании 12 декабря на электронные адреса получили государственные органы, местное самоуправление, учебные заведения, предприятия и другие учреждения.

По состоянию на 17:35 Национальная полиция Украины обработала более 75% таких обращений. По словам Юлии Гирдвилис, заместителя начальника Департамента коммуникаций Нацполиции, никаких взрывоопасных предметов пока не обнаружено, но проверка продолжается.

Юлия Гирдвилис отметила, что в таких случаях полиция действует по отработанному алгоритму реагирования.

Мы не первый год сталкиваемся с такого рода сообщениями. Каждая такая ситуация отрабатывается как реальная угроза. Полиция имеет достаточно сил и средств для проверки каждого объекта,

– подчеркнула представительница Нацполиции.

В полиции также предполагают, что массовые сообщения о заминировании являются частью информационной войны, которую ведет Россия. Такие действия могут быть попытками дестабилизировать ситуацию в регионах Украины через информационно-психологические спецоперации.

Не исключаем, что таким образом Россия пытается повлиять на психологическое состояние граждан и создать хаос,

– добавила Гирдвилис.

Нацполиция призывает граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.