Загиблим виявився 39-річний військовий і шеф-кухар Артем Падалка, передає 24 Канал із посиланням на Zaxid.net.

Дивіться також Зеленський присвоїв легендарному "Мунфішу" Олексію Месю звання Героя України

Що відомо

Чоловік вважався зниклим безвісти з кінця грудня 2024 року. Так, 18 грудня про зникнення свого шеф-кухаря повідомили в адміністрації місцевого ресторану "ШефКлуб".

Пропав наш колишній шеф-кухар та друг Артем, який також є військовим. Останній раз звістка від нього була у понеділок, близько 23:00 у Івано-Франківську. Вранці, о 7:00, на міському озері знайшли його куртку та телефон,

– йшлося у повідомленні.

Наразі відомо, що під час експертизи на тілі військового не знайшли слідів насильницької смерті.

До слова, на Дніпропетровщині знайшли мертвим журналіста та військового Андрія Нікітіна 19 грудня після кількох днів пошуків. Обставини загибелі Нікітіна залишаються невідомими, він зник 12 грудня, коли пішов з дому в селі Башмачка.