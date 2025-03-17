Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ на сайті Офісу Президента.

До теми Врятував українців ціною власного життя: що відомо про загиблого пілота Олексія Меся

Олексій Месь – Герой України

Авіатора посмертно нагородили орденом "Золота зірка".

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові,

– сказано в тексті указу.

Нагадаємо, Олексій Месь загинув у бою за штурвалом F-16 26 серпня 2024 року. Він відбивав ворожу атаку та знищив три ракети і дрон. Після цього подвигу Олексію посмертно надали звання полковника.

Що відомо про Героя "Мунфіша" і як він загинув

Колишній командувач Повітряних сил Микола Олещук вважав Меся одним з найкращих льотчиків. Разом з Андрієм Пільщиковим ("Джусом") Месь адвокатував надання Україні F-16. Він став одним із восьми перших пілотів, які навчалися керувати F-16 у Данії восени 2023 року.

"Вони билися як прокляті за Україну і F-16", – говорив один з конгресменів, який зустрічався з пілотами.

А у 2019 році у рамках програми співробітництва між Україною та США Месь брав участь у дозаправці винищувача F-15D Eagle в повітрі. Тоді він був пілотом МіГ-29 і став першим українським льотчиком, який спостерігав за дозаправкою в повітрі на задньому сидінні Eagle.

У 2022 році авіатору вручили медаль "За військову службу Україні".

Месь похований у Шепетівці, звідки він родом. Героєві було 30 років. У нього залишилися дружина і донька.

Комісія Міноборони розслідувала причини катастрофи його літака, адже це була перша втрата F-16 в Україні. До цього залучили і міжнародних експертів.

У лютому 2025 року Юрій Ігнат заявив, що "Мунфіш" загинув під час одного з найбільш масованих російських ударів по Україні. І навів деталі трагедії.

Це не просто втрата літака F-16, це втрата неймовірно досвідченого пілота, який віддав своє життя за захист країни. Олексій брав участь у дуже інтенсивному повітряному бою, коли понад 200 повітряних цілей летіли по Україні. Він зумів знищити кілька крилатих ракет, використавши весь запас ракет, але трапилася трагедія – літак було збито,

– повідомив він.

Справу Олексія продовжує інший пілот, який уже встановив рекорд, збивши 6 крилатих ракет на F-16 в одному бою напередодні Нового року.