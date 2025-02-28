Про це в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Він поділився подробицями трагічної загибелі пілота Олексія Меся, який загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в небі над Україною.

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Пілот Олексій Месь загинув під час протиповітряного бою

Олексій був не лише одним з найкращих пілотів, які опанували літак F-16, але й мав досвід навчання в США, де вдосконалював свої навички не лише у керуванні авіацією, а й у застосуванні західної стратегії ведення бойових дій у повітрі.

Це не просто втрата літака F-16, це втрата неймовірно досвідченого пілота, який віддав своє життя за захист країни. Олексій брав участь у дуже інтенсивному повітряному бою, коли понад 200 повітряних цілей летіли по Україні. Він зумів знищити кілька крилатих ракет, використавши весь запас ракет, але трапилася трагедія – літак було збито,

– зазначив Ігнат.

Ця загибель стала важкою втратою для Збройних Сил України, однак спадщина Меся продовжується.

Наразі його справу продовжує інший пілот, який встановив абсолютний рекорд, знищивши шість крилатих ракет на F-16 в одному бою напередодні Нового року,

– додав Ігнат.

Він підкреслив, що відданість справі Олексія надихає інших пілотів на нові досягнення.