Об этом в интервью для "Радио Свобода" рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал. Он поделился подробностями трагической гибели пилота Алексея Меся, который погиб 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в небе над Украиной.

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Пилот Алексей Месь погиб во время противовоздушного боя

Алексей был не только одним из лучших пилотов, которые овладели самолетом F-16, но и имел опыт обучения в США, где совершенствовал свои навыки не только в управлении авиацией, но и в применении западной стратегии ведения боевых действий в воздухе.

Это не просто потеря самолета F-16, это потеря невероятно опытного пилота, который отдал свою жизнь за защиту страны. Алексей участвовал в очень интенсивном воздушном бою, когда более 200 воздушных целей летели по Украине. Он сумел уничтожить несколько крылатых ракет, использовав весь запас ракет, но случилась трагедия – самолет был сбит,

– отметил Игнат.

Эта гибель стала тяжелой потерей для Вооруженных Сил Украины, однако наследие Меся продолжается.

Сейчас его дело продолжает другой пилот, который установил абсолютный рекорд, уничтожив шесть крылатых ракет на F-16 в одном бою накануне Нового года,

– добавил Игнат.

Он подчеркнул, что преданность делу Алексея вдохновляет других пилотов на новые достижения.