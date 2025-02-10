Их роль проанализировал адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью ArmyInform.

Смотрите также Адмирал НАТО ответил, какие союзники России помогают ей продолжать войну

Как F-16 помогли Украине

Истребители F-16, поступившие на вооружение Воздушных сил ВСУ, значительно укрепили обороноспособность страны перед ракетными и дроновыми атаками России.

Как сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, эти самолеты играют ключевую роль в противодействии воздушным угрозам.

Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных Сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям,

– заявил Драгоне.

В то же время эффективность использования F-16 зависит от следующих факторов:

уровня подготовки украинских пилотов;

возможностей технического обслуживания самолетов;

наличия боеприпасов и запасных частей.

НАТО способствует обучению пилотов и технического персонала, а также обеспечивает логистическую поддержку, чтобы максимизировать боевые возможности F-16.

Еще в 2023 году Великобритания и Нидерланды инициировали обучение украинских пилотов на этих истребителях. Позже США одобрили передачу самолетов Украине, при условии, что они не будут использоваться для атак по территории РФ.

Добавим, в августе 2024 года первые F-16 официально передали Нидерланды и Дания, а Бельгия планирует передать еще 30 истребителей до 2028 года.