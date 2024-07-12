Об этом заявил заместитель председателя ОП. В то же время Игорь Жовква отметил, что графики поставок F-16 являются долговременными.

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Когда Бельгия предоставит F-16

Чиновник отметил, что Украине действительно нужно такое количество самолетов, о котором говорил президент. В частности, 128 истребителей F-16. Также отметил, что есть соответствующие декларации от партнеров по количеству самолетов.

Мы знаем эти четыре страны и знаем количество, которое они обещают. К сожалению, в некоторых странах график поставки довольно длительный. Например, Бельгия задекларировала 30 самолетов, и это есть в нашем соглашении по безопасности с Бельгией. Но она говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно неприемлемо для нас,

– подчеркнул Игорь Жовква.

Также добавил, что важным вопросом является увеличение количества тренировочных центров для пилотов. Ведь самолетами должен кто-то управлять.

"Эти пилоты должны вести тактику боя в соответствии с типом самолета, на котором они будут работать. F-16 – это совсем другая тактика ведения боя. Поэтому говорим и об этом, и в соответствующем заявлении о F-16, которая была составлена во время саммита, сказано, что партнеры будут работать над расширением количества мест для украинских пилотов", – отметил чиновник.

В то же время подчеркнул, что речь идет не только о пилотах. Инженерный состав также очень важен. А еще оптимизация – сокращение времени обучения.

Во время войны мы не можем позволить себе проходить этот длительный период обучения, как прописано, возможно, в учебниках. Мы можем это оптимизировать,

– подчеркнул Жовква.

Добавил, что во время саммита НАТО Владимир Зеленский встречался с лидерами стран-партнеров, которые согласились поставлять самолеты.

"Эти комплексные вопросы мы проговаривали с теми лидерами, которые нам поставляют самолеты. Была у президента встреча с новым премьер-министром Нидерландов, были соответствующие встречи с другими руководителями. Безусловно, об этом говорили и во время встречи с президентом Байденом, ведь роль США в вопросе поставки самолетов также очень важна", – подчеркнул заместитель Ермака.