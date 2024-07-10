Во вторник, 9 июля, стало известно, что Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вашингтоне. Глава нашего государства уже успел сделать заявление относительно самолетов F-16, – информирует 24 Канал з ссылкой на пресс-конференцию.

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Сколько F-16 нужны Украине

Как констатировал украинский президент, в вопросе этих американских истребителей речь идет не только об их количестве, но и о датах поставки.

Проблема с F-16 заключается в количестве и в датах. Но давайте будем честными: Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение об от 10 до 20.

По словам Зеленского, даже если украинские пилоты будут иметь 50 F-16 – это ничто. А вот 128 единиц самолетов – это уже воздушный флот, как отметил глава государства.

Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем к ним (россиянам – 24 Канал) сравниться в небе, это будет сложно,

– сказал президент, подчеркивая, что союзники должны осознавать эту информацию.

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Недавно глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп отмечал, что Украина получит от Амстердама истребители F-16 без задержек.

Точные сроки поставки – неизвестны. В частности, министр обороны Нидерландов отказался назвать конкретную дату, но акцентировал, что продолжается работа в этом направлении.