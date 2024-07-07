Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что ни его государство, ни Украина не планируют раскрывать сроки, когда самолеты F-16 прибудут в Украину. В то же время, по его словам, в этом направлении делают важные шаги.

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Конкретной даты не будет

Брекельманс рассказал, что они обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать в Украине. Однако он отказался называть конкретную дату поставки истребителей.

Украина тоже этого не хочет. Мы не хотим делать Путина мудрее, чем он уже есть,

– пояснил министр обороны Нидерландов.

Однако Рубен Брекельманс отметил, что "в краткосрочной перспективе" самолеты будут доставлены.

Кроме этого, глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявлял, что первые обещанные Нидерландами истребители F-16 после того, как было выдано разрешение на экспорт, будут поставлены в Украину без задержек.

Ранее писали, что на следующей неделе стоит ждать новых заявлений по F-16 для Украины. Их могут озвучить тогда, когда будет проходить саммит НАТО в Вашингтоне, то есть 9 – 11 июля.