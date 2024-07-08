Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что, что россияне действуют комплексно. Враг стремится поразить если не истребители F-16, то по крайней мере инфраструктуру для обеспечения их полетов.

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Будет надежная система защиты

Генерал армии назвал составляющие, без которых не произойдет перемещение истребителей на украинские аэродромы. Это прежде всего:

взлетно-посадочные полосы;

системы управления;

инженерные сооружения;

радиолокационные системы.

Аэродромы, по которым россияне традиционно бьют, – в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской областях – обозначены на картах врага с давних времен. Оккупанты имеют лишь представление, что на этих аэродромах могут размещаться F-16 или они готовятся к этому. Поэтому противник, по мнению Маломужа, пытается уничтожить инфраструктуру на упреждение.

Однако F-16 будут там, где враг не ожидает. Мы готовим аэродромы и всю инфраструктуру в тех местах, которых нет на его картах. Режим секретности, в котором происходят приготовления, обеспечит невозможность нанесения ударов по тем объектам, где будут размещаться истребители,

– уверен он.

К тому же будет использоваться надежная система защиты самолетов, аэродромов, инфраструктуры. Это будут, по его словам, комплексные средства с привлечением Вооруженных Сил Украины, систем ПВО стратегического, тактического, а также зенитно-ракетных систем местного уровня.

Уже в ближайшие недели, вероятно, получим самолеты. После этого будем проводить операции по нанесению ударов по конкретным стратегическим объектам России или сбивать самолеты, вертолеты врага этими средствами,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, что Нидерланды разрешили экспортировать в Украину 24 самолетов F-16. Первые истребители должны прибыть в Украину "в ближайшее время". В то же время информация о логистике поставки F-16 является, по словам Николая Маломужа, закрытой информацией.