Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши на тому, що росіяни діють комплексно. Ворог прагне уразити якщо не винищувачі F-16, то принаймні інфраструктуру для забезпечення їхніх польотів.
До теми Без винищувачів F-16 для ЗСУ війну виграє Росія, – американський генерал
Буде надійна система захисту
Генерал армії назвав складові, без яких не відбудеться переміщення винищувачів на українські аеродроми. Це насамперед:
- злітно-посадкові смуги;
- системи керування;
- інженерні споруди;
- радіолокаційні системи.
Аеродроми, по яких росіяни традиційно б'ють, – на Хмельниччині, Кіровоградщині, Полтавщині – позначені на картах ворога з давніх-давен. Окупанти мають лише уявлення, що на цих аеродромах можуть розміщуватись F-16 або вони готуються до цього. Тому противник, на думку Маломужа, намагається знищити інфраструктуру на упередження.
Однак F-16 будуть там, де ворог не очікує. Ми готуємо аеродроми і всю інфраструктуру у тих місцях, яких немає на його картах. Режим секретності, в якому відбуваються приготування, забезпечить неможливість завдання ударів по тих об'єктах, де будуть розміщатись винищувачі,
– впевнений він.
До того ж буде використовуватися надійна система захисту літаків, аеродромів, інфраструктури. Це будуть, за його словами, комплексні засоби із залученням Збройних Сил України, систем ППО стратегічного, тактичного, а також зенітно-ракетних систем місцевого рівня.
Вже у найближчі тижні, імовірно, отримаємо літаки. Після цього будемо проводити операції із завдання ударів по конкретних стратегічних об'єктах Росії або збиватимемо літаки, гелікоптери ворога цими засобами,
– наголосив Микола Маломуж.
Нагадаємо, що Нідерланди дозволили експортувати в Україну 24 літаків F-16. Перші винищувачі мають прибути в Україну "найближчим часом". Водночас інформація щодо логістики постачання F-16 є, за словами Миколи Маломужа, закритою інформацією.