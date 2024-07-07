Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Зазначається, що Силам оборони вдалося ліквідувати ворожий літак на Покровському напрямку.
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ЗСУ збили ще один Су-25 на Покровському напрямку
В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Збройних Сил України.
Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу,
– йдеться у повідомленні.