Окрім цього, лише за одну добу на одному напрямку втрати росіян сягнули майже дві сотні вбитими та пораненими. Ситуація важка, проте контрольована.

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Збиття Су-25

У Сухопутних силах розповіли, що ЗСУ докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Зокрема, лише за 10 червня втрати окупантів на цьому напрямку склали 198 осіб. Також є успіхи й у знищенні техніки.

Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі,

– повідомили військові.

Протягом доби на Покровському напрямку росіяни 21 раз намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. Українці оборонці відбили 19 ворожих атак – ще два боєзіткнення станом на кінець доби тривали неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Втрати росіян на фронті