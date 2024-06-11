Окрім цього, лише за одну добу на одному напрямку втрати росіян сягнули майже дві сотні вбитими та пораненими. Ситуація важка, проте контрольована.
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Збиття Су-25
У Сухопутних силах розповіли, що ЗСУ докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Зокрема, лише за 10 червня втрати окупантів на цьому напрямку склали 198 осіб. Також є успіхи й у знищенні техніки.
Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі,
– повідомили військові.
Протягом доби на Покровському напрямку росіяни 21 раз намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. Українці оборонці відбили 19 ворожих атак – ще два боєзіткнення станом на кінець доби тривали неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.
Втрати росіян на фронті
- У Генштабі 10 червня повідомили, що ЗСУ ліквідували 1 190 окупантів за добу. Таким чином загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення становлять 519 750 осіб.
- Уночі 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси Росії в тимчасово окупованому Криму. Так, вночі ЗСУ вдарили по дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Попри всі заяви, окупантам не вдалося перехопити жодну з ракет.
- Окрім цього, російська служба "Бі-бі-сі" цього дня оприлюднили статистику втрат "вагнерівців" під Бахмутом. З липня 2022 року по червень 2023 року під Бахмутом загинуло понад 19,5 тисячі людей. 17 тисяч із них – це помилувані Володимиром Путіним ув'язнені, а 2,4 тисячі – "вільні" найманці.