Також російські загарбники зазнають багатомільйонних втрат у техніці. Так, у Росії вперше уразили найсучасніший багатоцільовий винищувач Москви Су-57.

До теми Уражених літаків Су-57 могло бути два, є інформація про безповоротні втрати, – ГУР

Актуальна статистика втрат Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили:

особового складу – близько 519 750 (+1190) осіб,

танків – 7 879 (+10),

бойових броньованих машин – 15 144 (+13),

артилерійських систем – 13 644 (+51), од,

РСЗВ – 1 098 (+1),

засоби ППО – 837 (+1),

літаків – 358 (+1),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 010 (+28),

крилаті ракети – 2 278 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 618 (+56),

спеціальна техніка – 2 267 (+14).



Втрати Росії станом на 10 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Міноборони підтвердило удар по комплексах С-300/400 у Росії

У Міністерстві оборони України підтвердили удар по ракетних комплексах С-300/С-400 на території Росії. Це підтвердив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Протягом тижня російські зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися. Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території Росії як відповідь на терор по цивільному населенню Харківщини,

– заявив Лазуткін.

Він додав, що Сили оборони здійснили успішне вогневе ураження носіїв комплексів С-300/400. Лазуткін також підтвердив, що ля знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків.

За його словами, дозвіл від західних партнерів на застосування іноземного озброєння для знищення воєнних цілей на території Росії дуже серйозний крок уперед.

До слова, низка ЗМІ раніше повідомляла, що українські захисники вдарили по ворожих комплексах у Бєлгородській області. Окупанти також бідкалися на удар, а також публікували у мережі світлини зі знищенною технікою. Згодом у мережі з'явилися й супутникові знімки, які також зафіксували пошкодження.