Также российские захватчики несут многомиллионные потери в технике. Так, в России впервые поразили современный многоцелевой истребитель Москвы Су-57.

К теме Пораженных самолетов Су-57 могло быть два, есть информация о безвозвратных потерях, – ГУР

Актуальная статистика потерь России

С начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли:

личного состава – около 519 750 (+1190) человек,

танков – 7 879 (+10),

боевых бронированных машин – 15 144 (+13),

артиллерийских систем – 13 644 (+51),

РСЗВ – 1 098 (+1),

средства ПВО – 837 (+1),

самолетов – 358 (+1),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 010 (+28),

крылатые ракеты – 2 278 (+1),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18 618 (+56),

специальная техника – 2 267 (+14).



Потери России по состоянию на 10 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Минобороны подтвердило удар по комплексам С-300/400 в России

В Министерстве обороны Украины подтвердили удар по ракетным комплексам С-300/С-400 на территории России. Это подтвердил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

В течение недели российские зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись. Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории России как ответ на террор по гражданскому населению Харьковщины,

– заявил Лазуткин.

Он добавил, что Силы обороны осуществили успешное огневое поражение носителей комплексов С-300/400. Лазуткин также подтвердил, что ля уничтожения и повреждения российской техники были использованы артиллерийские установки западных образцов.

По его словам, разрешение от западных партнеров на применение иностранного вооружения для уничтожения военных целей на территории России очень серьезный шаг вперед.

К слову, ряд СМИ ранее сообщали, что украинские защитники ударили по вражеским комплексам в Белгородской области. Оккупанты также жаловались на удар, а также публиковали в сети фотографии с уничтоженной техникой. Впоследствии в сети появились и спутниковые снимки, которые также зафиксировали повреждения.