Це підтвердив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Зауважимо, про це йшлося й у звіті американського Інституту вивчення війни, фахівці якого стверджували про використання для цього удару зброї зі Сполучених Штатів.
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У Міноборони підтвердили удар по комплексах
Протягом тижня російські зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися. Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території Росії як відповідь на терор по цивільному населенню Харківщини,
– заявив Лазуткін.
Так, Сили оборони України 1 червня здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300/400. Для знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків.
За його словами, дозвіл від західних партнерів на застосування іноземного озброєння для знищення воєнних цілей на території Росії дуже серйозний крок уперед.
У Міністерстві оборони додали, що Збройні Сили України продемонстрували, що така операція цілком можлива.
Що цьому передувало
- Ще 3 червня ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що Збройні Сили України вдарили по зенітно-ракетному комплексу С-300/400 у Бєлгородській області Росії. Вже тоді повідомили, що його було уражено, ймовірно, за допомогою РСЗВ HIMARS.
- Пізніше Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська 1 або 2 червня завдали удару по російській батареї протиповітряної оборони С-300/400 у Бєлгородській області. Для цього, ймовірно, застосували американську ракетну систему HIMARS.
- Російська батарея ППО була розташована приблизно на відстані 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту на півночі Харківської області та понад 80 кілометрів від Харкова, тобто в радіусі дії HIMARS, стверджували аналітики.
- Згодом у виданні "Радіо Свобода" показали супутниковий знімок пошкодженого С-300/400. На знімку можна помітити згорілі пускові установки ЗРК та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару.
- Це був один із перших ударів по російській території за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS після того, як Адміністрація президента США Джо Байдена дала Україні дозвіл завдавати такі удари для захисту Харкова та Харківської області.