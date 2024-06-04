Відповідний кадр у своєму телеграм-каналі 4 червня поширило видання "Радіо Свобода".

Дивіться також Удар з HIMARS по ППО біля Бєлгорода: в ISW проаналізували реакцію росіян

З'явився супутниковий знімок пошкодженого С-300/400

У вівторок, 4 травня, у виданні "Радіо Свобода" показали супутниковий знімок пошкодженого С-300/400, по якому на вихідних, 1 – 2 червня, вдарили захисники України.

Так, на знімку можна помітити згорілі пускові установки ЗРК та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару.



Супутниковий знімок наслідків удару по С-300/400 окупантів / Фото "Радіо Свобода"

У "Радіо Свобода" зазначають, що це був один із перших ударів по російській території за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл завдавати такі удари для захисту Харкова та Харківської області.

Сили оборони вдарили по ЗРК росіян: що відомо