Відповідну втрату Збройні Сили України завдали російським загарбникам у Бєлгородській області Росії. Про це повідомляє телеграм-канал "Досье шпиона", передає 24 Канал.

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Сили оборони вдарили по ЗРК росіян

Мережею шириться відео, на якому видно результат ураження ЗРК С-300/400 на території Бєлгородської області. За попередньою інформацією, удар було завдано за допомогою РСЗВ "HIMARS".

Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони атакували ворожу техніку у часовому проміжку 1 – 2 червня 2024 року. Попередньо, втрат серед особового складу ворога немає.

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Можливо, йдеться про атаку на Корочанський район Бєлгородської області 2 червня. Тоді російські ЗМІ повідомляли, що було атаковано місце дислокації росіян, згоріло кілька одиниць військової техніки.

Вже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі секретаря ради безпеки району Ігоря Нечипоренка, поранення глав адміністрації та сільських поселень та трьох військовослужбовців Міноборони Росії.

Зауважимо, що за минулу добу Сили оборони України ліквідували 1270 російських загарбників. Окрім того, знищили майже дві сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати Росії на ранок 3 червня вже перевищили 511 тисяч бійців. Окрім того, в агресора мінус понад 72 тисячі одиниць техніки.

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