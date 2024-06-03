Соответствующую потерю Вооруженные Силы Украины нанесли российским захватчикам в Белгородской области России. Об этом сообщает телеграм-канал "Досье шпиона", передает 24 Канал.
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Силы обороны ударили по ЗРК россиян
Сетью распространяется видео, на котором видно результат поражения ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области. По предварительной информации, удар был нанесен с помощью РСЗО "HIMARS".
Согласно обнародованной информации, Силы обороны атаковали вражескую технику во временном промежутке 1 – 2 июня 2024 года. Предварительно, потерь среди личного состава врага нет.
В сети появились кадры с последствиями удара по ЗРК С-300/400: смотрите видео
Возможно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня. Тогда российские СМИ сообщали, что было атаковано место дислокации россиян, сгорело несколько единиц военной техники.
Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, ранения глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих Минобороны России.
Потери России в войне с Украиной: последние новости
- Вооруженные Силы Украины разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов FPV-дронами на территории России. Неудача постигла российских захватчиков в Курской области. Список вражеских потерь пополнили украинские воины 53 механизированной бригады подразделения "Малибу" и "Крылья в ад" 103 ОБрТрО.
- В ночь с 29 на 30 мая дроны СБУ уничтожили РЛС "Небо-СВУ" стоимостью около 100 миллионов долларов. Радиолокационная станция была установлена вблизи Армянска, мощность комплекса обеспечивала защиту объектов в Крыму и контролировала участок фронта в 380 километров.
- В ночь на 30 мая бойцы ГУР поразили несколько катеров во временно оккупированном Крыму. Сначала речь шла о двух катерах, но впоследствии данные уточнили. В целом потери россиян составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".