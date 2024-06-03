Карта боевых действий по состоянию на 3 июня / Коллаж 24 Канала (Фото Генштаб ВСУ)
Российская оккупационная армия уже 831 сутки осуществляет попытки прорвать линию обороны ВСУ и оказывает давление на украинские позиции. Тяжелая ситуация сложилась на Покровском направлении. Кроме этого, противник пытается давить и на Северском и Купянском направлениях.
Какая ситуация на Северском направлении: смотрите на карте
Обостренная ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Украинские воины остановили попытки врага продвинуться в сторону Роботино: смотрите на карте
Потери врага
За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в частности 2 пункта управления и два вражеских средства ПВО.
Также за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Кроме этого, враг потерял 14 танков, 22 боевых бронированных машины, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, 3 средства ПВО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобилей и четыре единицы специальной техники.