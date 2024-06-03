Всего за прошедшие сутки зафиксировано 78 боевых столкновений. В Генштабе добавили, что уже с начала текущих суток произошло 28 боевых столкновений.

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Что происходит на фронте

Какая ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

Обостренная ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Украинские воины остановили попытки врага продвинуться в сторону Роботино: смотрите на карте

Потери врага

За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в частности 2 пункта управления и два вражеских средства ПВО.

Также за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Кроме этого, враг потерял 14 танков, 22 боевых бронированных машины, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, 3 средства ПВО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобилей и четыре единицы специальной техники.