Всего за прошедшие сутки зафиксировано 78 боевых столкновений. В Генштабе добавили, что уже с начала текущих суток произошло 28 боевых столкновений.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении с начала суток активных штурмовых действий оккупационных войск не происходило, украинские защитники продолжают наращивать оборонительные возможности.

В Генштабе отметили, что за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 130 человек, из них 59 – безвозвратные, и 40 единиц вооружений и военной техники. Кроме этого, уничтожено 3 танка, боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему, 14 БПЛА, 12 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждено – 1 танк, 2 артсистемы, 2 автомобиля и одну единицу специальной техники. А также поражено 3 склада с боеприпасами, один склад ГСМ и 12 блиндажей оккупантов.

На Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Невского. Сообщается, что здесь ситуация напряженная.

В районе Тернов на Лиманском направлении попытка противника приблизиться к позициям наших войск успеха не имела.

На Северском направлении с начала суток враг совершил уже 5 попыток прорвать наши оборонительные рубежи в районах Выемки и Роздоловки. По данным Генштаба, 1 атаку отражено, 4 – продолжаются. Там отметили, что ситуация контролируемая.

Какая ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

В районе Клищеевки на Краматорском направлении отражена атака противника, продолжается бой возле Ивановского. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация остается обостренной. Известно, что там сейчас продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. В Генштабе ВСУ отметили, что ситуация под контролем Сил обороны Украины.

Там добавили, что вчера оккупанты на этом направлении потеряли 400 человек, из них 134 – безвозвратные. Уничтожен один танк, 3 ББМ и 7 артсистем. Повреждены 4 боевые бронированные машины, две пушки и автомобиль.

Обостренная ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении в районах Парасковиевки и Водяного продолжаются три боестолкновения. Наши защитники контролируют ситуацию. Потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили 2 попытки врага продвинуться в направлениях Роботино и Малой Токмачки.

Украинские воины остановили попытки врага продвинуться в сторону Роботино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Потери врага

За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в частности 2 пункта управления и два вражеских средства ПВО.

Также за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Кроме этого, враг потерял 14 танков, 22 боевых бронированных машины, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, 3 средства ПВО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобилей и четыре единицы специальной техники.