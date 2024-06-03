Карта бойових дій станом на 3 червня / Колаж 24 Каналу (Фото Генштаб ЗСУ)
Російська окупаційна армія уже 831 добу здійснює спроби прорвати лінію оборони ЗСУ та чинить тиск на українські позиції. Важкою ситуація є на Покровському напрямку. Крім цього, противник намагається тиснути і на Сіверському та Куп'янському напрямках.
Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті
Загострена ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
Українські воїни зупинили спроби ворога просунутися в сторону Роботиного: дивіться на карті
Втрати ворога
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об'єктів, зокрема 2 пункти управління та два ворожих засоби ППО.
Також минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Крім цього, ворог втратив 14 танків, 22 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.