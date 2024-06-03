Загалом протягом минулої доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. У Генштабі додали, що вже від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень.

Дивіться також "Прилетіло, як у 2022": ЗСУ розгромили колону з 18 вантажівок окупантів FPV-дронами у Росії

Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку від початку доби активних штурмових дій окупаційних військ не відбувалось, українські захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

У Генштабі зазначили, що за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 130 осіб, із них 59 – безповоротні, та 40 одиниць озброєнь і військової техніки. Крім цього, знищено 3 танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 БпЛА, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – 1 танк, 2 артсистеми, 2 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки. А також уражено 3 склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів.

На Куп'янському напрямку триває ворожа атака в районі Невського. Повідомляється, що тут ситуація напружена.

В районі Тернів на Лиманському напрямку спроба противника наблизитися до позицій наших військ успіху не мала.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив уже 5 спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. За даними Генштабу, 1 атаку відбито, 4 – тривають. Там наголосили, що ситуація контрольована.

Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку відбито атаку противника, триває бій біля Іванівського. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається загостреною. Відомо, що там наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. В Генштабі ЗСУ зазначили, що ситуація під контролем Сил оборони України.

Там додали, що вчора окупанти на цьому напрямку втратили 400 осіб, з них 134 – безповоротні. Знищено один танк, 3 ББМ та 7 артсистем. Пошкоджено 4 бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль.

Загострена ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Водяного тривають три боєзіткнення. Наші захисники контролюють ситуацію. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупиненили 2 спроби ворога просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

Українські воїни зупинили спроби ворога просунутися в сторону Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Втрати ворога

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об'єктів, зокрема 2 пункти управління та два ворожих засоби ППО.

Також минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Крім цього, ворог втратив 14 танків, 22 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.