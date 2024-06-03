Загалом протягом минулої доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. У Генштабі додали, що вже від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень.

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Що відбувається на фронті

Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Загострена ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Українські воїни зупинили спроби ворога просунутися в сторону Роботиного: дивіться на карті

Втрати ворога

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об'єктів, зокрема 2 пункти управління та два ворожих засоби ППО.

Також минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Крім цього, ворог втратив 14 танків, 22 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.