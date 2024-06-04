Росія продовжує війну в Україні та не виводить свої війська. У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку окупанти продовжують наступати.
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Речник Генерального штабу Збройних Сил України старший лейтенант Андрій Ковальов розповів в ефірі телемарафону, що протягом 3 червня на Харківщині відбулось 11 бойових зіткнень. Бої точились в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ, пише 24 Канал.
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Протягом минулої доби відбулось загалом 137 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 3 ракетні удари, застосувавши 8 ракет, 62 авіаудари, – заявив речник.