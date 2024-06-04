Россия продолжает войну в Украине / Коллаж 24 Канала
Россия продолжает войну в Украине и не выводит свои войска. В Генштабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают наступать.
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Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев рассказал в эфире телемарафона, что в течение 3 июня на Харьковщине состоялось 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, пишет 24 Канал.
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За прошедшие сутки состоялось всего 137 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенных пунктах 3 ракетных удара, применив 8 ракет, 62 авиаудара, – заявил спикер.