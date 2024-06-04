Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев рассказал в эфире телемарафона, что в течение 3 июня на Харьковщине состоялось 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на фронте

На Покровском направлении украинские воины отбили 52 атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Птичье, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений. Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах Синьковки, Берестового Харьковской области, и Стельмаховки Луганской области.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 27 атак. В районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Выемка и Роздоловка, Донецкой области.

Какая ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины остановили 7 попыток россиян прорвать оборону украинских войск в районах Калиновки, Нового, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Водяное, где российские захватчики при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении российские оккупанты совершили 1 тщетную попытку прорвать оборону украинских войск в направлении населенного пункта Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло 7 боевых столкновений в районе Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Приднепровском направлении российские захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Там российские военные совершили 5 тщетных атак на позиции Сил обороны Украины на этом направлении.

За прошедшие сутки состоялось всего 137 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенных пунктах 3 ракетных удара, применив 8 ракет, 62 авиаудара,

– заявил спикер.

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Андрей Ковалев уточнил, что за минувшие сутки ВСУ поразили:

5 районов сосредоточения личного состава,

артиллерийское средство,

2 склада боеприпасов,

4 средства противовоздушной обороны российских оккупантов.

Обратите внимание! Аналитики DeepState вечером 3 июня сообщили, что враг продвинулся в Карловке Донецкой области.