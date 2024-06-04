Соответствующую информацию в ежедневной сводке для 24 Канала прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Какими ракетами можно бить по России с F-16

По словам эксперта, для этого нужна ракета под F-16 – AGM-158 JASSM с модификацией на 900 километров, а боевая часть до полутонны. Кроме того, она дозвуковая в пределах 1000 километров.

Мы же понимаем, что F-16 берет на борт 2 такие ракеты. Если 6 самолетов, то имеем 12 ракет. С их помощью уже аэродром в Энгельсе можно превратить в пепел,

– рассказал Черник.

При этом он отметил, что должны дождаться самолетов и тогда наконец поймем, как оно все заработает.

Был ли удар ракетой HIMARS

После того, как США разрешили Украине использовать свое оружие по территории России, украинские войска ударили по военной базе в Белгородской области с помощью HIMARS. Об этом сообщает издание Forbes.

Черник отметил, что это могло быть и собственным оружием. На прошлой неделе мы убедились, что у нас есть такое собственное оружие и довольно неплохо. Ракетный комплекс "Нептун" поразил баржи в Черном море, однако, возможно, был и применен HIMARS.

Вопрос только, какой боеприпас. Должен напомнить, что наиболее массовый боеприпас, который есть у нас на вооружении, это М31А1 и М31А2. Он наносит удары на 84 километра,

– отметил военный эксперт.

Надо дождаться подтверждения этой информации, чтобы понять, чем именно поразили цель.

"Хорошо ли, что такие цели поражаются? Однозначно. Ревизуется их система противовоздушной обороны. Сами ракетные комплексы, которые призваны бороться именно с такими ракетами, не могут себя защитить. Особая ценность – это поражение радиолокаторов, потому что строить новые с каждым местом им все труднее и труднее", – рассказал Петр Черник.

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