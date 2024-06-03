Нидерланды не возражают, чтобы Украина использовала F-16 для того, чтобы поражать цели на территории России. Эта позиция контрастирует с политикой Бельгии, согласно которой подаренные F-16 не могут использоваться для поражения целей вглубь России.
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Нидерланды не будут вводить ограничений
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16 смогут использовать для нанесения ударов по территории России.
Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставки возможностей, а именно, как только мы передаем их Украине, ими они могут пользоваться,
– сказала Оллонгрен.
Она также отметила, что только просит украинцев придерживаться международного права и права на самооборону, как указано в Уставе ООН. Это означает, что эти самолеты можно использовать для достижения военных целей, которых мы нуждаемся в самообороне.
Нидерланды также пообещали продолжать свое военно-морское присутствие в Южно-Китайском море, где страны Юго-Восточной Азии все больше испытывают дискомфорт из-за поведения Китая в международных водах.
Нидерландский фрегат беспрепятственно пересек Тайваньский пролив, пока Оллонгрен была в Сингапуре. Однако она сказала, что недавно китайский вертолет пытался приблизиться к голландскому вертолету во время совместных с США учений над Южно-Китайским морем.
Кроме этого, глава Минобороны Нидерландов считает, что поддержка Украины продолжится даже после ее отставки.
Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16
- В Бельгии объявили, что предоставят Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты уже должны быть поставлены до конца этого года. Это обязательство оформлено в двустороннем соглашении о безопасности, которое подписали 28 мая в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб.
- Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами со своих складов для вооружения F-16.
- Госпожа Лабиб отметила, что поддержка Киева является критически важной для остановки Владимира Путина и обеспечения безопасности европейских стран, включая Бельгию. Она подчеркнула, что если не остановить агрессию, российские танки могут однажды оказаться в Брюсселе.