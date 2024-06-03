Нідерланди не заперечують, щоб Україна використовувала F-16 для того, щоб уражати цілі на території Росії. Ця позиція контрастує з політикою Бельгії, згідно з якою подаровані F-16 не можуть використовуватися для ураження цілей вглиб Росії.

Дивіться також Росіяни наступають на острів Нестрига: у Силах оборони пояснили, що задумав ворог

Нідерланди не будуть вводити обмежень

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила Київ, що 24 винищувачі F-16. Їх зможуть використовувати для завдання ударів по території Росії.

Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якої іншої поставки можливостей, а саме, як тільки ми передаємо їх Україні, ними вони можуть користуватися,

– сказала Оллонгрен.

Вона також зауважила, що лише просить українців дотримуватись міжнародного права та права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН. Це означає, що ці літаки можна використовувати для досягнення військових цілей, яких ми потребуємо у самообороні.

Нідерланди також пообіцяли продовжувати свою військово-морську присутність у Південно-Китайському морі, де країни Південно-Східної Азії все більше відчувають дискомфорт через поведінку Китаю в міжнародних водах.

Нідерландський фрегат безперешкодно перетнув Тайванську протоку, поки Оллонгрен була у Сінгапурі. Однак вона сказала, що нещодавно китайський гелікоптер намагався наблизитися до голландського гелікоптера під час спільних з США навчань над Південно-Китайським морем.

Крім цього, очільниця Міноборони Нідерландів вважа, що підтримка України продовжиться навіть після її відставки.

Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16