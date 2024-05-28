Це зобов'язання буде оформлене у двосторонній угоді про безпеку, яку планують підписати у вівторок у Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Хаджі Лабіб.
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Що відомо про F-16 від Бельгії
Бельгія оголосила про намір поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. За словами Лабіб, перші літаки мають прибути до кінця цього року.
Це зобов'язання буде офіційно закріплено в угоді, яку підпишуть у Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського.
Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.
Пані Лабіб наголосила, що підтримка Києва є критично важливою для зупинки Володимира Путіна та забезпечення безпеки європейських країн, включаючи Бельгію. Вона підкреслила, що якщо не зупинити агресію, російські танки можуть одного дня опинитися в Брюсселі.