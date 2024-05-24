Вони навчалися на військовій базі в Тусоні штату Аризона. Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що до України вже повернулися перші фахівці, що вчилися обслуговувати винищувачів F-16.

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Українські пілоти вже прямують до Європи

У четвер, 23 травня, перша група українських пілотів успішно завершила навчання на американських винищувачах F-16. Навчання проходило на 162 військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні штату Аризона.

Прессекретарка Повітряних сил Національної гвардії Ерін Ханніган зазначила, що це важливий крок на шляху до того, щоб сучасні американські винищувачі з’явилися в українському небі.

Хоча точна кількість пілотів та дата завершення навчання залишаються невідомими з міркувань безпеки, повідомляється, що пілоти зараз прямують до Європи для додаткової підготовки.

Зверніть увагу! Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії, що значно посилить її повітряні сили.

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