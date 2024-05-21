Володимир Зеленський говорив, що нашій державі потрібні 120 – 130 літаків. Вони потрібні, щоб досягнути паритету з росіянами.

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Як можуть зарадити F-16 на фронті

Найбільше шансів у F-16 проти фронтових бомбардувальників Су-34. Саме з них росіяни скидають авіабомби з модулями УМПК, які перетворюють їх на керовані високоточні боєприпаси. Ці літаки вразливі, коли перебувають на бойовому курсі перед скиданням бомби, тому Сили оборони зможуть нарешті вирішити проблему КАБів.

Протиповітряні ракети AIM-9L Sidewinder ближньої дальності є основною зброєю F-16. "Такі ракети будуть корисні в боротьбі з російськими крилатими ракетами або дронами, якщо ЗСУ вирішать використовувати F-16 як перехоплювачі ППО", – пишуть у BBC.

Поки не відомо, наскільки ефективними будуть бої винищувачів із винищувачами. Але Україна може завдавати ударів по наземних цілях, можливо, вести війну на морі та застосовувати ту саму тактику, яку використовували російські війська останніми місяцями – розчищати собі шлях під час наступу.

Які F-16 можуть нам надати

У 1980-ті було створено перше покоління літаків. F-16A – це одномісні літаки, а F-16B – двомісні. У США зараз продовжують випускати та постачати на експорт F-16, але їх можна вважати новою моделлю, такої глибокої модернізації вони зазнали.

У двомісному літаку другий льотчик "розвантажує" пілота, тому що стежить за повітряним простором. Це покращує ситуаційну поінформованість. А під час пусків другий пілот вводить координати цілі в систему ракети або стежить за її лазерним підсвічуванням.

Водночас в одномісних винищувачах пілот може не відволікатися на спілкування з другим льотчиком під час повітряного бою, а сам літак має більше корисного навантаження. Льотчик менше вчиться і швидше реагує на ситуацію.

Модернізовані літаки називають F-16AM чи F-16BM. Імовірно, саме їх отримає наша держава.

Зокрема, літак із серійним номером 870022, який засвітився на навчаннях, побудований 1988 року. Це не найстаріший літак у парку європейських партнерів України. Він був модернізований разом з іншими данськими літаками до рівня Block 20 і називається F-16BM.

F-16 були новими у 1980-х, тоді їх взяли на озброєння Бельгія, Нідерланди, Норвегія та Данія. Тепер же ці країни переходять на F-35, а старі літаки розпродають і/або віддають Україні.

Чим озброєні F-16

Основні позиції зброї збігаються, але літаки будували під індивідуальні вимоги міністерств оборони. Наприклад, у Норвегії були протикорабельні ракети Penguin і бомби з лазерним наведенням Paveway II, а в Данії – блоки радіоелектронної боротьби AN/ALQ-10, які ускладнюють наведення на літак ракет противника.

Деякі F-16 ВПС Нідерландів та Бельгії можуть навіть нести тактичну ядерну зброю. Втім, Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія модернізували свої літаки, і тепер багато їхніх характеристик наближені до більш сучасних винищувачів.

"Для позначення програми модернізації винищувачів традиційно використовують термін Block із номером, що відповідає певній програмі. Наймасовішою сучасною модифікацією F-16 є F-16C (одномісний) або D (двомісний), модернізовані до рівня Block 52. Їхнє виробництво почалося в 1990-х. Більшість американських винищувачів – саме цієї модифікації", – зауважують журналісти.

Які проблеми з F-16 можуть виникнути

По-перше, Україна може отримати досить старі винищувачі, адже не йдеться про те, що нам передадуть найбільш новітню зброю. Уже повідомляли, що частина F-16 може бути в нельотному стані – такі судна наша держава буде використовувати як донори запчастин. Але, як влучно сказано в матеріалі, обирати не доводиться, головне – отримати літаки.

По-друге, нашим Повітряним силам зобов'язалися допомогти різні країни. А тому F-16 теж можуть бути різними.

По-третє, F-16 поступаються іншим літакам, тому що первісно мали певні обмеження.

F-16 спочатку будували як легкі фронтові винищувачі – їхнім аналогом в СРСР були МіГ-29. Вони були меншими, ніж важкі багатофункціональні американські F-15 (або радянські Су-27), у них менше корисне навантаження, менша дальність, гірші багато інших параметрів. Навіть після модернізації, коли F-16 теж стали називати багатофункціональними, у них залишилася маленька дальність і невелике в порівнянні з важкими літаками корисне навантаження,

– сказано в статті.

По-четверте, радари російських Су-30, Су-35 і МіГ-31 більші, ніж радар F-16. З тієї простої причини, що ті літаки більші за F-16.

Проте радар – не єдиний інструмент виявлення і стеження за повітряним простором.

"Данські F-16 використовують удосконалену систему радіоелектронної протидії, до якої, зокрема, включена апаратура розпізнавання загроз, здатна визначити, з якого боку літак опромінює радар противника. Іншими словами, літак "бачить" не тільки відбите випромінювання свого радара, але і світло радара противника", – пишуть медійники.

Данський F-16 оснащений вдосконаленою системою AN/ALR-74, яка допомагає пілоту стежити за ситуацією в повітрі і бере на себе частину функцій радара. Вона також пов'язана із системою радіоелектронної протидії, яка допомагає винищувачу ухилятися від ракет. А система Link 16 дозволяє обмінюватися інформацією з наземними і летючими радарами, іншими літаками, пунктами управління тощо.