Український лідер сказав, що росіяни використовують 300 літаків на території України. Натомість Київ має тільки орієнтовно 25% необхідної протиповітряної оборони.

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Що сказав Зеленський про потрібну допомогу від союзників

Володимир Зеленський заявив, що нам потрібно щонайменше 120 – 130 літаків, щоб протистояти ворогу в небі, маючи на увазі F-16.

Ви не можете це забезпечити прямо зараз? Добре… Повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: Підіймайте їх… Збивайте цілі, захищайте мирних жителів. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Ні,

– заявив президент.

Володимир Зеленський також підкреслив, що країни Заходу могли б допомагати збивати російські ракети, щоб рятувати життя мирних жителів.

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Верховний Головнокомандувач також зазначив, що Україна веде перемовини з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для завдання ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині російської території.

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