Український лідер сказав, що росіяни використовують 300 літаків на території України. Натомість Київ має тільки орієнтовно 25% необхідної протиповітряної оборони.
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Що сказав Зеленський про потрібну допомогу від союзників
Володимир Зеленський заявив, що нам потрібно щонайменше 120 – 130 літаків, щоб протистояти ворогу в небі, маючи на увазі F-16.
Ви не можете це забезпечити прямо зараз? Добре… Повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: Підіймайте їх… Збивайте цілі, захищайте мирних жителів. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Ні,
– заявив президент.
Володимир Зеленський також підкреслив, що країни Заходу могли б допомагати збивати російські ракети, щоб рятувати життя мирних жителів.
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Верховний Головнокомандувач також зазначив, що Україна веде перемовини з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для завдання ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині російської території.
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Польща не збила ракету росіян над своєю територією
- 24 березня 2024 року Росія здійснила масовану атаку по Україні. Російська ракета залетіла на польську територію та перебувала там 39 секунд. Далі вона повернулась у повітряний простір України.
- Варшава ракету не збила. У Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що цілями російських ударів були міста на Заході України.
- Польська сторона заявила, що протягом усього польоту за ворожим об'єктом спостерігали військові радари.
- Тоді радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєк пояснював, що вони могли б збити російську ракету. Проте тільки за умови, що вона залетіла б далі в повітряний простір їхньої країни.