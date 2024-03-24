Зрештою російська ракета після цього повернулася на територію України, щоб завдати удару. У Варшаві вже відреагували на цей інцидент.

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Російська ракета залетіла на територію Польщі

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що порушення повітряного простору сталося о 4:23 за місцевим часом. Тоді до Польщі залетіла одна з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Росії. Цілями ударів були міста на Заході України.

Об'єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердов (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари,

– написали польські військові.