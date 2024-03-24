У мережі повідомляли, що в регіоні пролунала серія вибухів. В ОВА закликали перебувати в укриттях, поки не мине загроза.

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Що намагався атакувати ворог

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, за попередньою інформацією на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону.

Садовий додав, що у Львові прильотів не зафіксовано, однак відомо про обстріли в області.

Про наслідки повідомить обласна влада,

– додав Садовий.