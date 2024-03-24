Під ранок 24 березня більша частина російських ракет залетіла на Захід України. Стало відомо, що щонайменше одна крилата ракета пролітала уздовж кордону між Україною та Польщею. В останній відреагували на можливу загрозу та підіймали винищувальну авіацію на випадок загрози атаки.
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Польські військові стежать за ситуацією
Повідомлення надійшло від Оперативного командування Збройних сил Польщі. У ньому зазначили, що спостерігають цієї ночі інтенсивну активність дальної авіації Росії, пов'язану з завданням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих нап території України.
Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Міністерство оборони Польщі постійно відслідковує ситуацію,
– зазначають у відомстві.
Також зазначають, що польські та союзницькі літаки активізували, через що мешканці південно-східного регіону Польщі можуть чути підвищений рівень шуму.
На Львівщині пролунали вибухи
- Звернімо увагу, що після 3 ночі стало відомо, що Львівська область під загрозою атаки "Шахедами". А вже близько 5 ранку стало відомо про ракети, які летять на регіон.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький о 05:11 попередив, що крилаті ракети тримають курс на Львівську область. Він також зазначив, що для Львова висока ракетна небезпека.
- Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що ракети ворога летять у напрямку Стрийського району.
- Невдовзі на Львівщині пролунали вибухи. За повідомленням Козицького, у регіоні працюють системи та засоби ППО.
- Вже о 05:23 Козицький сповістив про те, що нова група ракет летить у напрямку Львівської області.
Ще одна група ракет заходить у Львівську область з Волині. Залишайтесь в укриттях!
– попередили в ОВА.
- О 05:34 Повітряні сили зазначили, що ще нова група ракет летить у напрямку Стрийського району. У мережі пишуть, що на Львівщині чули ще кілька вибухів.