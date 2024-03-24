Під ранок 24 березня більша частина російських ракет залетіла на Захід України. Стало відомо, що щонайменше одна крилата ракета пролітала уздовж кордону між Україною та Польщею. В останній відреагували на можливу загрозу та підіймали винищувальну авіацію на випадок загрози атаки.

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Польські військові стежать за ситуацією

Повідомлення надійшло від Оперативного командування Збройних сил Польщі. У ньому зазначили, що спостерігають цієї ночі інтенсивну активність дальної авіації Росії, пов'язану з завданням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих нап території України.

Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Міністерство оборони Польщі постійно відслідковує ситуацію,

– зазначають у відомстві.

Також зазначають, що польські та союзницькі літаки активізували, через що мешканці південно-східного регіону Польщі можуть чути підвищений рівень шуму.

На Львівщині пролунали вибухи

Звернімо увагу, що після 3 ночі стало відомо, що Львівська область під загрозою атаки "Шахедами". А вже близько 5 ранку стало відомо про ракети, які летять на регіон.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький о 05:11 попередив, що крилаті ракети тримають курс на Львівську область. Він також зазначив, що для Львова висока ракетна небезпека.

Він також зазначив, що для Львова висока ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що ракети ворога летять у напрямку Стрийського району.

Невдовзі на Львівщині пролунали вибухи. За повідомленням Козицького, у регіоні працюють системи та засоби ППО.

Вже о 05:23 Козицький сповістив про те, що нова група ракет летить у напрямку Львівської області.

Ще одна група ракет заходить у Львівську область з Волині. Залишайтесь в укриттях!

– попередили в ОВА.