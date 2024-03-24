Под утро 24 марта большая часть российских ракет залетела на Запад Украины. Стало известно, что по меньшей мере одна крылатая ракета пролетала вдоль границы между Украиной и Польшей. В последней отреагировали на возможную угрозу и поднимали истребительную авиацию на случай угрозы атаки.

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Польские военные следят за ситуацией

Сообщение поступило от Оперативного командования Вооруженных сил Польши. В нем отметили, что наблюдают этой ночью интенсивную активность дальней авиации России, связанную с задачей воздушных и ракетных ударов по объектам, расположенных нап территории Украины.

Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Министерство обороны Польши постоянно отслеживает ситуацию,

– отмечают в ведомстве.

Также отмечают, что польские и союзные самолеты активизировали, из-за чего жители юго-восточного региона Польши могут слышать повышенный уровень шума.

На Львовщине прогремели взрывы

Обратим внимание, что после 3 ночи стало известно, что Львовская область под угрозой атаки "Шахедами". А уже около 5 утра стало известно о ракетах, которые летят на регион.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в 05:11 предупредил, что крылатые ракеты держат курс на Львовскую область. Он также отметил, что для Львова высокая ракетная опасность.

Он также отметил, что для Львова высокая ракетная опасность. Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что ракеты врага летят в направлении Стрыйского района.

Вскоре на Львовщине прогремели взрывы. По сообщению Козицкого, в регионе работают системы и средства ПВО.

Уже в 05:23 Козицкий сообщил о том, что новая группа ракет летит в направлении Львовской области.

Еще одна группа ракет заходит во Львовскую область с Волыни. Оставайтесь в укрытиях!

– предупредили в ОВА.