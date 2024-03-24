Под утро 24 марта большая часть российских ракет залетела на Запад Украины. Стало известно, что по меньшей мере одна крылатая ракета пролетала вдоль границы между Украиной и Польшей. В последней отреагировали на возможную угрозу и поднимали истребительную авиацию на случай угрозы атаки.
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Польские военные следят за ситуацией
Сообщение поступило от Оперативного командования Вооруженных сил Польши. В нем отметили, что наблюдают этой ночью интенсивную активность дальней авиации России, связанную с задачей воздушных и ракетных ударов по объектам, расположенных нап территории Украины.
Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Министерство обороны Польши постоянно отслеживает ситуацию,
– отмечают в ведомстве.
Также отмечают, что польские и союзные самолеты активизировали, из-за чего жители юго-восточного региона Польши могут слышать повышенный уровень шума.
На Львовщине прогремели взрывы
- Обратим внимание, что после 3 ночи стало известно, что Львовская область под угрозой атаки "Шахедами". А уже около 5 утра стало известно о ракетах, которые летят на регион.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в 05:11 предупредил, что крылатые ракеты держат курс на Львовскую область. Он также отметил, что для Львова высокая ракетная опасность.
- Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что ракеты врага летят в направлении Стрыйского района.
- Вскоре на Львовщине прогремели взрывы. По сообщению Козицкого, в регионе работают системы и средства ПВО.
- Уже в 05:23 Козицкий сообщил о том, что новая группа ракет летит в направлении Львовской области.
Еще одна группа ракет заходит во Львовскую область с Волыни. Оставайтесь в укрытиях!
– предупредили в ОВА.
- В 05:34 Воздушные силы отметили, что еще новая группа ракет летит в направлении Стрыйского района. В сети пишут, что на Львовщине слышали еще несколько взрывов.