Россия начала атаковать Украину еще ночью, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". Тревога в Украине начала распространяться еще в 20 часов 23 марта и продолжается до сих пор.
Что этому предшествовало 14 бортов Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья", – Воздушные силы
На Львовщине прогремели взрывы
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в 05:11 предупредил, что крылатые ракеты держат курс на Львовщину. Также он отметил, что высокая ракетная опасность для Львова.
В Воздушных силах предупредили, что вражеские ракеты летят в направлении Стрыйского района. Впоследствии во Львовской области прогремели взрывы. Как сообщил Козицкий, в регионе работают системы и средства ПВО.
В 05:23 Козицкий предупредил, что в направлении Львовщины летит новая группа ракет.
Еще одна группа ракет заходит во Львовскую область с Волыни. Оставайтесь в укрытиях!
– предупредили в ОВА.
В 05:34 Воздушные силы предупредили что в направлении Стрыйского района летит новая группа ракет. Мэр Львова Андрей Садовый призвал находиться в укрытиях, ведь уровень опасности – критически высокий. В сети сообщают, что на Львовщине прозвучало еще несколько взрывов.
Максим Козицкий впоследствии добавил, что еще есть цели в небе над Львовской областью.
"Сейчас в направлении Стрыйщины. В каком районе вы бы не были, пожалуйста, оставайтесь в укрытии до отбоя!" – призвал Козицкий.
В Киеве также раздавались взрывы
Около 5 утра в Киеве прогремели взрывы. Мэр и председатель КГВА призвали находиться в укрытиях.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место.
Враг атакует ракетами
- Вечером 23 марта Россия запустила ударные БПЛА типа "Шахед". Враг атаковал различные регионы.
- В 01:38 Воздушные силы сообщили, что зафиксирована активность 4 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), которые осуществляют полет в юго-восточном направлении. Уже через несколько минут количество бортов возросло до 14.
- В 03:32 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет. Воздушная тревога охватила всю Украину.