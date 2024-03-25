Керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула зазначив, що, за попередніми даними, це російська крилата ракета типу Х-101. Саме цим типом ракети окупанти обстрілювали нашу державу того дня.

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У Польщу могла залетіти російська ракета Х-101

На запитання журналістів про те, чи було залітання російської ракети на територію Польщі провокацією, Кукула відповів, що будь-який із варіантів можливий. Чоловік наголосив, що ракети росіян не надто точні, тому могли відхилитися від курсу.

Крім того, поляк пояснив, чому військові його країни не збили ворожу ціль у небі.

Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми чи збивати, чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні,

– підкреслив він.

Глава Генерального штабу ЗС Польщі наголосив, що подібна ситуація може статися, коли Україна стріляє в таку ракету. Адже ракета може впасти на території Польщі й спричинити певні наслідки.

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