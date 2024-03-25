Керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула зазначив, що, за попередніми даними, це російська крилата ракета типу Х-101. Саме цим типом ракети окупанти обстрілювали нашу державу того дня.
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У Польщу могла залетіти російська ракета Х-101
На запитання журналістів про те, чи було залітання російської ракети на територію Польщі провокацією, Кукула відповів, що будь-який із варіантів можливий. Чоловік наголосив, що ракети росіян не надто точні, тому могли відхилитися від курсу.
Крім того, поляк пояснив, чому військові його країни не збили ворожу ціль у небі.
Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми чи збивати, чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні,
– підкреслив він.
Глава Генерального штабу ЗС Польщі наголосив, що подібна ситуація може статися, коли Україна стріляє в таку ракету. Адже ракета може впасти на території Польщі й спричинити певні наслідки.
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі о 4:23 ранку за місцевим часом 24 березня. Військові встановили, що ракета перебувала в межах польської території протягом 39 секунд.
- Згодом радник міністра оборони Польщі Мечислав Бенек заявив, що Польща здатна була перехопити російську ракету. Однак Бенек підкреслив, що такі заходи були б застосовані, якби російська крилата ракета залетіла далі в польський повітряний простір.
- У Міністерстві закордонних справ Польщі також оголосили про намір звернутися до Росії за роз'ясненнями щодо залітання ракети на польську територію. Речник міністерства Павел Вронський також наголосив на необхідності припинення Росією повітряних терористичних атак на людей і територію України.
- Однак посол Росії в Польщі Сергєй Андрєєв відмовився відвідати Міністерство закордонних справ країни після інциденту, пов'язаного з прольотом ракети. Андрєєв стверджує, що Варшава буцімто не змогла надати доказів щодо російської ракети, про яку мовиться.