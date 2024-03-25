Зокрема, там зазначили, що не можна миритися з порушеннями повітряного простору країн НАТО російською ракетою. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає 24 Канал.

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Ландсбергіс зазначив, що один раз залітання ворожої ракети на країни НАТО дійсно може бути помилкою. Але якщо, за його словами, країни-члени Альянсу дозволять цьому повторитися, це буде розцінено як заохочення.

Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті,

– заявив латвійський міністр.

Водночас він нагадав, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі відбувається вже не вперше. Крім того, за словами Ландсбергіса, уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії.

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