Зокрема, там зазначили, що не можна миритися з порушеннями повітряного простору країн НАТО російською ракетою. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає 24 Канал.
До теми "Немає доказів": російський посол відмовився йти у МЗС Польщі після прольоту ракети
У МЗС Литви висловилися про залітання ракети Росії у Польщу
Ландсбергіс зазначив, що один раз залітання ворожої ракети на країни НАТО дійсно може бути помилкою. Але якщо, за його словами, країни-члени Альянсу дозволять цьому повторитися, це буде розцінено як заохочення.
Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті,
– заявив латвійський міністр.
Водночас він нагадав, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі відбувається вже не вперше. Крім того, за словами Ландсбергіса, уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії.
Російська ракета залетіла на територію Польщі 24 березня
- Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі о 4:23 ранку за місцевим часом 24 березня. За словами військових, ракета перебувала на польській території протягом 39 секунд.
- До цього польські військові повідомили про зростання активності російської авіації дальнього радіуса дії в ніч на 24 березня. Як запобіжний захід, Польща підняла в небо свої літаки.
- У своїй заяві радник міністра оборони Польщі Мечислав Бенек заявив, що Польща має можливість перехопити російську ракету. Бенек підкреслив, що такі дії були б зроблені, якби російська крилата ракета залетіла глибше в польський повітряний простір.
- Водночас у МЗС Польщі зазначили, що вимагатимуть від Росії пояснень щодо залітання їхньої ракети на територію країни. Крім того, речник МЗС країни Павел Вронський передусім закликав Росію припинити повітряні терористичні атаки на жителів і територію України.
- Однак російський посол у Польщі Сергєй Андрєєв відмовився йти у МЗС країни після прольоту ракети. За словами росіянина, Варшава буцімто не надала достатньої доказової бази щодо російської ракети.