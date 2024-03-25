Нагадаємо, що того ж дня МЗС країни відразу відреагувало на порушення повітряного простору Польщі російської ракетою. Там наголосили, що вимагатимуть від Росії пояснень щодо чергового подібного інциденту.

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"Немає доказової бази"

Під час масованої російської атаки України вночі 24 березня одна з ракет залетіла на територію Польщі. За попередніми даними, ця ракета окупантів перебувала на території країни приблизно 39 секунд.

Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявляв, що російські ракети вже втретє залітають на територію Польщі. Відомство розкритикувало Москву за "неприйнятні дії".

Реагуючи на залітання російської ракети в повітряний простір Польщі, речник МЗС країни Павел Вронський викликав для пояснень посла Росії. Від цих пояснень та інформації, за його словами, мали б залежати подальші дії.

Однак наглість та цинізм посадовця країни-агресорки вкотре виплив на поверхню. Так, кремлівські ЗМІ повідомляють, що посол Росії в Польщі наголосив, що не збирається відвідувати польське МЗС, куди його запросили через ракету, що порушила повітряний простір країни.

Варшава не надала доказової бази,

– заявив Сергій Андрєєв.

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