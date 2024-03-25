Напомним, что в тот же день МИД страны сразу отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Там отметили, что будут требовать от России объяснений относительно очередного подобного инцидента.
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"Нет доказательной базы"
Во время массированной российской атаки Украины ночью 24 марта одна из ракет залетела на территорию Польши. По предварительным данным, эта ракета оккупантов находилась на территории страны примерно 39 секунд.
Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявлял, что российские ракеты уже в третий раз залетают на территорию Польши. Ведомство раскритиковало Москву за "неприемлемые действия".
Реагируя на залетание российской ракеты в воздушное пространство Польши, представитель МИД страны Павел Вронский вызвал для объяснений посла России. От этих объяснений и информации, по его словам, должны зависеть дальнейшие действия.
Однако наглость и цинизм чиновника страны-агрессора в очередной раз всплыл на поверхность. Так, кремлевские СМИ сообщают, что посол России в Польше отметил, что не собирается посещать польский МИД, куда его пригласили из-за ракеты, нарушившей воздушное пространство страны.
Варшава не предоставила доказательной базы,
– заявил Сергей Андреев.
Больше об обстреле в ночь на 24 марта
- О возможной подготовке россиян к нанесению ракетных ударов сообщили в 01:44. Тогда мониторинговые телеграм-каналы писали, что зафиксирована активность 14 вражеских бортов Ту-95МС.
- Уже в 03:27 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Первые ракеты зашли на территорию Украины в 04:14 и двигались курсом на Запад.
- Во время ракетной атаки взрывы прозвучали в Киевской и Львовской областях. Отбой угрозы по всей территории Украины объявили в 06:07.
- Около 4 утра взрывы услышали во Львовской области. Почти сразу после атаки дронами российские войска направили на Львовскую область крылатые ракеты. Они в основном заходили со стороны Тернопольщины и Волыни.
- Вектор движения ракет был на Львов и Стрый. Около 05:20 повторные взрывы прогремели во Львовской области. После этого на Львовщину летели еще несколько групп вражеских ракет. В области прозвучало еще несколько взрывов.
- Около 5 утра в Киеве также прогремели взрывы. Неоднократно в течение ночи раздавались взрывы также в Хмельницкой области. Этот регион враг тоже терроризировал "Шахедами".
- Над столицей тогда сбили около 10 вражеских ракет. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации по состоянию на утро.
- В частности, в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что в 04:23 по местному времени произошло нарушение воздушного пространства российской ракетой. Целями ударов были города на Западе Украины.