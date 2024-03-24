Там отметили, что будут требовать от России объяснений относительно очередного нарушения воздушного пространства страны. В то же время в министерстве осудили агрессивные действия, которые страна-агрессор совершает против Украины.
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В МИД Польши высказались по поводу российской ракеты
Реагируя на залет российской ракеты в воздушное пространство Польши, представитель МИД страны Павел Вронский прежде всего призвал Россию прекратить воздушные террористические атаки на жителей и территорию Украины.
Призываем закончить войну и заняться внутренними проблемами своей страны,
– сказал спикер.
Кроме того, он от имени министерства выразил соболезнования жертвам российских бомбардировок в Украине и их родственникам. Вронский также заверил, что Республика Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра границ государства.
На территорию Польши залетела российская ракета
- В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши утром 24 марта заявили, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны в 4:23 по местному времени. По словам польских военных, объект вошел в польское пространство и пробыл там 39 секунд.
- До этого польские военные сообщали об увеличении активности российской авиации дальнего радиуса действия ночью 24 марта. В связи с этим Польша была вынуждена поднять в небо свои самолеты.
- Тогда мониторинговые телеграм-каналы заявляли, что по меньшей мере одна крылатая ракета пролетала вдоль границы между Украиной и Польшей. В Министерстве обороны Польши уверяли, что постоянно отслеживали ситуацию в небе страны.
- Советник министра обороны Польши Мечислав Бенек отметил, что Польша могла бы сбить российскую ракету. Однако это бы произошло при условии, что эта российская крылатая ракета залетела бы дальше в воздушное пространство страны.
- Стоит отметить, что российская крылатая ракета залетела в район населенного пункта Осердов, который расположен в 1,6 километра от границы Польши с Украиной. Где именно расположено село Осердов, вблизи какого украинского населенного пункта – читайте в материале.