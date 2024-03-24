Там отметили, что будут требовать от России объяснений относительно очередного нарушения воздушного пространства страны. В то же время в министерстве осудили агрессивные действия, которые страна-агрессор совершает против Украины.

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В МИД Польши высказались по поводу российской ракеты

Реагируя на залет российской ракеты в воздушное пространство Польши, представитель МИД страны Павел Вронский прежде всего призвал Россию прекратить воздушные террористические атаки на жителей и территорию Украины.

Призываем закончить войну и заняться внутренними проблемами своей страны,

– сказал спикер.

Кроме того, он от имени министерства выразил соболезнования жертвам российских бомбардировок в Украине и их родственникам. Вронский также заверил, что Республика Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра границ государства.

На территорию Польши залетела российская ракета