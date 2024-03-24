В Вооруженных силах Польши заявили, что не принимали решение сбить российскую ракету, которая нарушила воздушное пространство страны утром 24 марта. Польские военные говорят, что знали, что она не будет лететь вглубь их страны.

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Заявление Польши о российской ракете, которая пересекла их воздушное пространство

Представитель Оперативного командования Яцек Горышевский на утренней пресс-конференции рассказал подробности нарушения воздушного пространства Польши российской ракетой, которое произошло во время массированной атаки Украины.

Он отметил, что ракета вошла в польское воздушное пространство в 4:23 утра, двигалась со скоростью почти 800 километров в час на высоте 400 метров. Через 39 секунд она вылетела с территории Польши.

Все время пребывания в нашем пространстве она (ракета – 24 Канал), конечно, находилась под радиолокационным наблюдением. Мы знали ее траекторию, направление. И мы ожидали, что она уйдет из нашего пространства, и это произошло,

– сказал Горышевский.

По его словам, "безопасность нашего воздушного пространства была обеспечена в максимальной степени".

Он добавил, что "не было никакого решения, не было разрешения сбить" эту ракету, поскольку военные знали, что она не летела вглубь территории Польши.

Кроме этого, как отметил представитель командования, эта ракета пробыла в пространстве Польши очень короткое время и не была в радиусе действия наземного боевого оружия. Поэтому о сбивании речь не шла.

Как отреагировали в МИД Польши

Польское министерство заявило, что потребует от России объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства.

Там также призвали Россию "прекратить террористические атаки на жителей и территорию Украины и прекратить войну.

Выражаем соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким. Республика Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра своих границ,

– резюмировали в ведомстве.

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