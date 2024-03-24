Корреспондент Людмила Гаврилюк с места событий рассказала, что с одной из сбитых ракет вытекло токсическое топливо. Всего над Киевом силы ПВО сбили с десяток ракет.
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По словам журналистки, на место падения обломков приехали ГСЧС и попросили отойти на 500 метров.
"Мы отошли, потому что они как раз начинают забирать обломки и грузить их в машину. Хочу объяснить, почему мы сейчас в масках – здесь идет утечка ракетного топлива, оно очень токсичное. Нас попросили специалисты одеть для своего здоровья маски. Здесь довольно трудно дышать даже несмотря на то, что мы сейчас среди деревьев", – рассказала она.
Корреспондентка также отметила, что на месте падения очень много обломков ракет.
"Работает следственно-оперативная группа. Обломков где-то 7 – 8 я насчитала, это от одной ракеты. Пока не могут сказать, какой тип – или это Х-55, или Х-101. Здесь полностью окружили периметр, где есть обломки от ракеты, но люди уже гуляют с собаками, то есть жизнь продолжается", – рассказала Людмила Гаврилюк.
Она также добавила, что в другом районе Киева поврежден фасад многоэтажки, обошлось без жертв.
Утечка топлива из ракеты в Киеве: видео
Атаки на Киев: главное
- В ночь на 24 марта российские стратегические бомбардировщики запустили крылатые ракеты по Украине. После 4 часов утра цели начали заходить на территорию нашего государства через Сумскую и Черниговскую области и направились на Запад.
- Группа ракет, которая последней залетела с Черниговщины, ударила по Киеву. Около 5:05 утра киевляне услышали взрывы в разных районах столицы – работала ПВО.
- В КГВА сообщили о сбивании десяти ракет. Зафиксировано падение обломков в двух районах столицы: в лесном массиве Деснянского района и в Шевченковском районе – на территории парковой зоны и жилой застройки.