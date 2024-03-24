Кореспондентка Людмила Гаврилюк з місця подій розповіла, що з одніє зі збитих ракет витекло точкисне паливо. Усього над Києвом сили ППО збили з десяток ракет.
Дивіться також Вночі ворог атакував 29 ракетами й 28 дронами: як відпрацювала ППО
За словами журналістки, на місце падіння уламків приїхали ДСНС і попросили відійти на 500 метрів.
"Ми відійшли, тому що вони якраз починають забирати уламки і грузити їх до машини. Хочу пояснити, чому ми зараз у масках – тут іде витік ракетного палива, воно дуже токсичне. Нас попросили фахівці одягнути для свого здоров'я маски. Тут доволі важко дихати навіть попри те, що ми зараз серед дерев", – розповіла вона.
Кореспондентка також зауважила, що на місці падіння дуже багато уламків ракет.
"Працює слідчо-оперативна група. Уламків десь 7 – 8 я нарахувала, це від однієї ракети. Поки не можуть сказати, який тип – чи це Х-55, чи Х-101. Тут повністю оточили периметр, де є уламки від ракети, але люди вже гуляють з собаками, тобто життя продовжується", – розповіла Людмила Гаврилюк.
Вона також додала, що в іншому районі Києва пошкоджено фасад багатоповерхівки, обійшлося без жертв.
Витік палива з ракети у Києві: відео
Атаки на Київ: головне
- Уночі проти 24 березня осійські стратегічні бомбардувальники запустили крилаті ракети по Україні. Після 4 години ранку цілі почали заходити на територію нашої держави через Сумщину та Чернігівщину і попрямували на Захід.
- Група ракет, яка останньою залетіла з Чернігівщини, вдарила по Києву. Близько 5:05 ранку кияни почули вибухи у різних районах столиці – працювала ППО.
- У КМВА повідомили про збиття десяти ракет. Зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці: в лісовому масиві Деснянського району та у Шевченківському району – на території паркової зони та території житлової забудови.