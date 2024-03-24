Сили ППО протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Вибухи, зокрема, лунали у Львівській та Київській областях.

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Скільки ракет та "Шахедів" збила ППО

У ніч на 24 березня ворог знову завдав масованого удару. Так, було зафіксовано пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Енгельс, Саратовська область). Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Унаслідок бойової роботи вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57:

18 крилатих ракет Х-101/Х-555,

25 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

У Повітряних силах додали, що до відбиття російської атаки залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Ворожі ракети та "Шахеди" збивали у межах 8 областей – Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської.



Результат роботи ППО уночі 24 березня / Інфографіка Повітряних сил

До слова, 22 баражувальні боєприпаси збили в зоні відповідальності ОК "Південь". Як повідомили Сили оборони Півдня, 15 БпЛА приземлили на Дніпропетровщині, по 3 – на Одещині та Миколаївщині, а ще 1 – на Херсонщині.

Як повідомив Максим Козицький, в зоні відповідальності ОК "Захід" збили усі 7 "Шахедів", а також 8 крилатих ракет.

Зверніть увагу! Інформація щодо збитих повітряних цілей потребує уточнення.

Ворог вкотре атакував критичну інфраструктуру