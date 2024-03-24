Мер Андрій Садовий попередньо повідомляв, що Львівщина опинилася під комбінованим ударом. Ворог запустив близько 20 ракет та 7 "Шахедів" по Львівській області.

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Які наслідки ворожої атаки на Львівщині

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що унаслідок нічної атаки в області спалахнула пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Уночі ворожі "Шахеди" та ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило,

– повідомили в ОВА.

Садовий, коментуючи нічну атаку, зауважив, що метою ворога було завдати ударів по критичній інфраструктурі Львівської області.