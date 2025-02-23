Нещодавно стало відомо, що американці зробили умови угоди ще більш жорсткими. Під час пресконференції Володимир Зеленський пояснив, чому не може її підписати, передає 24 Канал.

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Що відповів президент

За словами глави держави, США хочуть створити фонд, у який Україна має сплачувати кошти за надану допомогу. Його обсяг має становити 500 мільярдів доларів. Зеленський уточнив, що на кожен долар допомоги Україна повинна повернути 2 долари, це кредит на 100%. Це означає, що Київ має сплатити суму удвічі більшу за ту, яку отримав.

Президент підкреслив, що Україна бореться за своє виживання. Вона буде змушена піти на таку угоду, бо потребує допомоги.

Але в мене таке питання, коли США продають зброю Ізраїлю, ОАЕ, чи заробляють вони 100 відсотків...Я просто хочу діалогу з президентом Трампом. Я не підписую те, що буде виплачувати десять поколінь українців,

– наголосив Зеленський.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України є корисні копалини на понад 350 мільярдів доларів. Нова пропозиція щодо угоди про ресурси включає доходи з окупованих Росією територій у разі, якщо Києву вдасться їх повернути.