Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції.

До теми "Самі визначаємо, хто у нас диктатор": як українці реагують на скандальні заяви Трампа

Як реагує Зеленський на слова Трампа

Дональд Трамп 19 лютого опублікував у мережі скандальний допис, у якому назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". На пресконференції президент України зізнався, що має прагматичний підхід до відносин зі США, а тому тут не має бути місця емоціям.

Зеленський зауважив, що не назвав би слова Трампа на свою адресу компліментом.

Але для чого ображатися. На слово "диктатор" ображався б той, хто справді диктатор. А так, ну що ж зробиш. Будемо якось жити зі США. Диктаторами точно не будемо, просто не цікаво,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що він законно обраний президент, який прийшов до влади, адже за нього у 2019 році проголосувало 73% українців. Зеленський наголосив, що парламент також обирав народ України.

Президент зауважив, що після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться нові вибори, на яких народ обере лідера.

"Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо", – резюмував Зеленський.

До слова, згідно з опитуваннями КМІС, станом на початок лютого, президента України підтримують 57% українців. Водночас Дональд Трамп стверджував, що Зеленському довіряють буцімто лише 4%.