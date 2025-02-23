Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

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Как реагирует Зеленский на слова Трампа

Дональд Трамп 19 февраля опубликовал в сети скандальное сообщение, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". На пресс-конференции президент Украины признался, что имеет прагматичный подход к отношениям с США, а потому здесь не должно быть места эмоциям.

Зеленский отметил, что не назвал бы слова Трампа в свой адрес комплиментом.

Но для чего обижаться. На слово "диктатор" обижался бы тот, кто действительно диктатор. А так, ну что же сделаешь. Будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем, просто не интересно,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что он законно избранный президент, который пришел к власти, ведь за него в 2019 году проголосовало 73% украинцев. Зеленский отметил, что парламент также выбирал народ Украины.

Президент отметил, что после окончания военного положения в Украине состоятся новые выборы, на которых народ выберет лидера.

"Десятилетиями быть у власти не собираюсь, но и Путину быть у власти в Украине не позволим", – резюмировал Зеленский.

К слову, согласно опросам КМИС, по состоянию на начало февраля, президента Украины поддерживают 57% украинцев. В то же время Дональд Трамп утверждал, что Зеленскому доверяют якобы только 4%.